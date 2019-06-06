Фотовыставка о миротворцах ООН прошла в индонезийском посольстве в Эфиопии

Аддис-Абеба, , 11:01 — REGNUM Около 70 граждан Индонезии в Эфиопии посетили индонезийское посольство в Аддис-Абеба, чтобы посмотреть фотовыставку о миротворцах ООН, в частности, о роли индонезийских миротворцев в разных регионах мира, сообщает информационный портал Detik.

«Интересно, что около 30 человек из индонезийской общины прибыли прямо из города Хавасса, примерно в 280 км к югу от города Аддис-Абеба. Были те, кто прилетел на самолете, а некоторые несколько часов добирались на автомобиле», — заявил посол Индонезии в Эфиопии, Джибути и Африканском союзе Аль Бусира Баснур.

Издание отмечает, что гостей выставки очень впечатлила роль Индонезии в миротворческих силах ООН.

Фотовыставка приурочена к международному дню миротворцев ООН и состоялась благодаря сотрудничеству посольства Индонезии в Эфиопии с Организацией Объединенных Наций и посольствами дружественных стран в Аддис-Абебе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве иностранных дел Индонезии объявили, что немало женщин из Индонезии присоединились к миротворческим силам ООН.

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