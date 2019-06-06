Зеленский украинским журналистам: За вами должна быть правда

Киев, , 10:40 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский поздравил представителей украинских СМИ с профессиональным праздником. Сообщение опубликовано на странице Зеленского в Facebook.

Украинский лидер поблагодарил журналистов Украины за то, что те не дают ему расслабиться. Он призвал их писать только правду и не давать никому спуску.

«Потому что за вами должна быть правда, только правда и ничего, кроме правды. С днём журналиста!» — написал Зеленский.

Кроме того, Зеленский добавил, что на Украине работают много талантливых журналистов.

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