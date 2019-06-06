Кудрин: Россия должна вкладывать в образование до 7% ВВП, а не 3%

Санкт-Петербург, , 10:22 — REGNUM России следует вкладывать в образование и технологии столько же процентов ВВП, сколько вкладывают инновационные державы, если РФ намерена добиться какого бы то ни было технологического прорыва. Об этом заявил 6 июня председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на ПМЭФ-2019, передает корреспондент ИА REGNUM.

Кудрин назвал вложения в образование и технологии одной из ключевых мер, необходимых для развития российской экономики, наравне с реформами судебной, правоохранительной систем, госуправления, ростом эффективности госкомпаний и налаживанием добрых отношений с зарубежными странами в интересах российского экспорта.

«Мы вкладываем в образование как государство чуть больше 3% ВВП. Инновационные страны — Швеция, Германия, Финляндия, Корея — от 5% до 7% ВВП только со стороны государства, а есть еще частные (инвестиции). Если мы хотим 3% ВВП сделать технологический прорыв при странах, которые вкладывают от 5% до 7%, то вряд ли это получится», — подчеркнул Кудрин.