Смольный просит Минэкономразвития помочь в развитии Кронштадта

Санкт-Петербург, , 10:12 — REGNUM Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на встрече с министром экономического развития РФ Максимом Орешкиным на полях ПМЭФ-2019 попросил оказать поддержку проекту создания на территории Кронштадтского района особой экономической зоны туристско-рекреационного типа.

«Это создало бы в Кронштадте дополнительные места, привлекло бы ещё больше туристов. Повышению туристического и инвестиционного потенциала Кронштадта будет способствовать строительство новой и совершенствование уже имеющейся туристической инфраструктуры, а также организация особых условий ведения бизнеса», — приводит слова Беглова «Петербургский дневник».

«Мы готовы создать условия для инвестора, но нам нужна поддержка», — добавил Александр Беглов и вручил министру соответствующее письмо.

По словам Максима Орешкина, с точки зрения развития Петербург сегодя имеет больше перспектив, чем Москва.

Как сообщало ИА REGNUM, проект туристско-рекреационного кластера в городе Кронштадте (входит в состав Санкт-Петербурга) представят на Петербургском международном экономическом форуме.

По замыслам властей, в Кронштадте появятся специальные туристические маршруты, посвященные истории Военно-морского флота. Совместно с Русским географическим обществом будет разработан маршрут, посвященный крупным географическим открытиям.

По поручению Владимира Путина силами правительства Санкт-Петербурга и Министерства обороны РФ учреждена АНО «Остров фортов». Организация займется созданием на территории Кронштадта нового туристического парка.

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