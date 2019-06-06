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Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в индонезийском городе Набире

Политика

Эпицентр землетрясения находился на суше в 11 км к юго-западу от города

Джакарта, 6 июня 2019, 10:00 — REGNUM  Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в Набире, городе в индонезийском Папуа, сообщает информационный портал Detik.

По информации агентства по метеорологии, климатологии и геофизике Индонезии, землетрясение произошло 5 июня 2019 года в 21:55 по местному времени.

«Эпицентр находился на суше в 11 км к юго-западу от города Набире. Точка землетрясения была на глубине 36 км», — говорится в заявлении агентства по метеорологии, климатологии и геофизике Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее у берегов Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 4,7.

Читайте ранее в этом сюжете: Землетрясение магнитудой 4,7 произошло вблизи острова Сулавеси

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Землетрясения
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