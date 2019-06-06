В СФ видят признание Западом соответствия референдума в Крыму нормам права

Москва, , 09:56 — REGNUM В Совфеде видят позитивные моменты в предложении экс-госсекретаря США Джона Керри провести в Крыму повторный референдум, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июня.

«Предложение бывшего госсекретаря США Джона Керри о проведении повторного референдума о судьбе Крыма, о котором рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, говорит о том, что серьезные политики на Западе прекрасно понимали тогда, понимают и сейчас, что воссоединение Крыма и России стало выбором его народа и произошло в полном соответствии с нормами международного права», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Однако, рассуждает сенатор, если бы Россия тогда провела повторный референдум, результат был бы тем же, и санкции против страны все равно были бы введены.

«Крым стал не причиной, а лишь поводом для санкций. Просто коллективный Запад, управляемый США, решил показать, что ему не нравится самостоятельная политика, проводимая Россией», — сказал парламентарий.

В апреле 2014 года госсекретарь США Джон Керри предлагал главе МИД России Сергею Лаврову провести повторный референдум о судьбе Крыма. Об этом Лавров рассказал в интервью РБК.

Читайте ранее в этом сюжете: Лавров рассказал о предложении США провести повторный референдум по Крыму