Министры и губернаторы выступили за введение KPI для силовиков в РФ

Санкт-Петербург, , 09:53 — REGNUM Российские министры и губернаторы поддержали возможность создания новых KPI (ключевых показателей) для силовых структур, которые отражали бы экономические достижения регионов. Об этом сообщил 6 июня председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на ПМЭФ-2019, передает корреспондент ИА REGNUM.

Речь идет о пересчете показателей влияния силовых структур на потенциал экономического роста регионов, а также, вероятно, и контрольно-надзорных органов на федеральном уровне.

«Чтобы силовые структуры разделяли эту ответственность. Все министры и губернаторы дружно высказались за эту меру», — сказал Кудрин.

По его мнению, главной проблемой для экономики России остается недостаток доверия. Мировые рейтинги ставят доверие российским институтам довольно низко, ниже 26 места. Однако, если разложить показатели на сегменты доверия государству, бизнесу и НКО, картина существенно ухудшается.

«Пока не произойдет этот перелом в отношении инвестклимата и доверия к нему, инвестиции не пойдут», — считает Кудрин.

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