Зеленский попросил у США новое вооружение для ВСУ

Вашингтон, , 09:51 — REGNUM Сенатор от американского штата Огайо Роберт Портман и глава Украины Владимир Зеленский обсудили широкий спектр тем во время встречи в Киеве. Об этом, как передает телеканал C-SPAN, рассказал Портман во время выступления в Сенате США.

По его словам, стороны поговорили о «российской пропаганде вдоль восточной границы», а также обсудили возможные поставки новых систем вооружений Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Портман добавил, что глава Украины откровенно рассказал ему о потребностях украинских военных в оружии.

Как передавало ИА REGNUM, 5 июня президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с главой Евросовета Дональдом Туском в Брюсселе заявил, что членство Украины в Евросоюзе, много лет выпрашиваемое Киевом, станет сильнейшим ударом по имперскому российскому проекту и авторитаризму Москвы.

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