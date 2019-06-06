В Судане задержан лидер повстанцев

Хартум, , 09:48 — REGNUM Лидер повстанцев, вернувшийся в Судан из эмиграции после того, как в апреле был свергнут президент Омар аль-Башир, был арестован в среду, 5 июня, передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление «Движения за освобождение народа Судана» (SPLM).

Ясир Арман занимал пост заместителя главы организации SPLM. Он вернулся в Судан в мае и присоединился к переговорам оппозиции с членами переходного военного совета, передают местные СМИ.

Спецслужбы разогнали лагерь протестующих около генерального штаба армии 3 июня. Оппозиция сообщает как минимум о 100 погибших в результате операции.

В среду, 5 июня, Арман был задержан службами безопасности в своем доме в Хартуме. Причины задержания не были названы.

Ранее Арман был заочно приговорен к смертной казни за участие в восстании против правительства Судана в штате Голубой Нил в 2011 году.