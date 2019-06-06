Нехватка врачей в Бурятии привела к недоступности медпомощи для сельчан

Улан-Удэ, , 09:46 — REGNUM В селах Бурятии не хватает врачей, а износ медицинского оборудования достигает 75%. Такие цифры озвучил министр образования республики Дамбинима Самбуев на заседании комитета по социальной политике Народного Хурала.

Неукомплектованными, по словам министра, остаются 42 фельдшерско-акушерских пункта в районах республики. Для медицинских учреждений необходимо также дополнительно приобрести 85 санитарных машин.

«Сохраняются проблемы и в обеспечении доступности медицинской помощи, профилактическими осмотрами и диспансерным наблюдением охвачено не все население, что приводит к несвоевременному выявлению заболеваний», — отметили в пресс-службе регионального парламента.

Для решения проблемы депутаты предложили увеличить число бюджетных мест в клинической ординатуре для подготовки врачей. К чему приводит кадровый дефицит в больницах, и как следствие, систематические переработки врачей, озвучил глава Бурятии Алексей Цыденов на своей странице в «Фейсбуке».

"У врачей, как наверное ни в какой другой профессии, наиболее частое профессиональное «выгорание». Когда человек каждый день сталкивается с чужой болью, он к ней привыкает и перестает замечать… При нехватке врачей еще и банальная физическая усталость от дополнительных ставок и сверхурочной работы», — отметил политик.

Напомним, в последние месяцы систему здравоохранения республики сотрясли несколько громких скандалов. В феврале в запертой каморке Центральной районной больницы Баргузинского района был найден мертвым больной с двусторонней пневмонией. Агонию и спутанное сознание больного медики приняли за психоз. Из-за инцидента главврач больницы была уволена, а ход проверки взяли под контроль региональные власти.

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Однако в мае стало известно о случае самоубийства пациента этой же больницы. По мнению родственников, на такое решение мужчину толкнули жестокое обращение и систематическое унижение достоинства медицинскими работниками.

От смерти в каморке до суицида: новая трагедия в бурятском здравоохранении

Детская клиническая больница в столице Бурятии, в стенах которой умерли младенцы, будет расформирована решением главы республики. Она станет частью Детской республиканской больницы, главврач ликвидируемого учреждения будет уволена, а медперсонал пройдет переаттестацию.

В Бурятии будет ликвидирована больница, отметившаяся детскими смертями