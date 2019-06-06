Если США выведут войска из Сирии, то война там закончится быстрее — Блэк

Вашингтон, , 09:35 — REGNUM В случае, если Вашингтон выведет американские войска из Сирии, то война там закончится быстрее, уверен сенатор штата Вирджиния Ричард Блэк. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Он добавил, что тогда бы процесс восстановления Сирии начался быстрее, а страна была бы воссоединена и стабилизирована.

По словам Блэка, война в Сирии давно бы закончилась, если бы не американские базы, которые те построили совместно с союзниками на северо-востоке и на юге Сирии.

Американский сенатор также раскритиковал переговоры по пересмотру конституции Сирии. По его мнению, сирийское право гарантирует свободу вероисповедания, права женщин и верховенство закона.

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