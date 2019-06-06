Четверг, 6 Июня 2019 года
09:44:43 МСК

Если США выведут войска из Сирии, то война там закончится быстрее — Блэк

Политика

И в стране быстрее начнется процесс восстановления

Если США выведут войска из Сирии, то война там закончится быстрее — Блэк
The U.S. Army
Американские солдаты

Вашингтон, 6 июня 2019, 09:35 — REGNUM  В случае, если Вашингтон выведет американские войска из Сирии, то война там закончится быстрее, уверен сенатор штата Вирджиния Ричард Блэк. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Он добавил, что тогда бы процесс восстановления Сирии начался быстрее, а страна была бы воссоединена и стабилизирована.

По словам Блэка, война в Сирии давно бы закончилась, если бы не американские базы, которые те построили совместно с союзниками на северо-востоке и на юге Сирии.

Американский сенатор также раскритиковал переговоры по пересмотру конституции Сирии. По его мнению, сирийское право гарантирует свободу вероисповедания, права женщин и верховенство закона.

Читайте также: Клинцевич: США упрощают проблему в Сирии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Участие США в войне в Сирии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить