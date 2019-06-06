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Лавров рассказал о предложении США провести повторный референдум по Крыму

Политика

В марте 2014 года почти 97% жителей полуострова высказались за выход Крыма из состава Украины

Лавров рассказал о предложении США провести повторный референдум по Крыму
Иллюстрация: Rk.gov.ru
Крымские и российские флаги

Москва, 6 июня 2019, 09:03 — REGNUM  Соединённые Штаты в 2014 году, после проведённого в Крыму всенародного голосования по вопросу присоединения полуострова к Российской Федерации, призывали Москву провести повторный референдум о судьбе Крыма. Как заявил в интервью РБК министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, с таким предложением к нему в апреле 2014 года обращался тогдашний госсекретарь США Джон Керри.

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Лавров отметил: Керри признал, что «всё произошло так, как хотел крымский народ», однако второй референдум, по его мнению, был необходим «для порядка», чтобы всё соответствовало международному праву.

С такими доводами в Москве не согласились и отказались повторно выносить вопрос о присоединении Крыма к России на всеобщее голосование.

«С какой стати? Если вам все понятно, зачем еще раз гонять людей на какое-то голосование?» — недоумевает Лавров.

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«Надеюсь, Джон на меня не обидится. Он тоже опубликовал в своих мемуарах некоторые секреты из наших с ним разговоров», — добавил глава российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, после госпереворота, который произошёл на Украине в феврале 2014 года, власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. За выход полуострова из состава Украины проголосовало подавляющее большинство жителей Крыма.

18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ. Однако Киев итогов референдума не признал и продолжает считать полуостров своей территорией, но «оккупированной страной-агрессором». На Украине с завидной периодичностью звучат предложении от политиков и руководства страны о том, как вернуть Крым под свою юрисдикцию, однако дальше разговоров и угроз в адрес России дело не идёт.

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Воссоединение Крыма с Россией
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