Четверг, 6 Июня 2019 года
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Украинская сторона предложила ввести запрет на ответный огонь в Донбассе

Политика

Переговоры впервые прошли конструктивно

Украинская сторона предложила ввести запрет на ответный огонь в Донбассе
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Война на Украине

Минск, 6 июня 2019, 09:04 — REGNUM  Режим тишины в Донбассе следует дополнить запретом на ведение ответного огня, предложил представитель Украины на переговорах в Минске, экс-президент Украины Леонид Кучма. Об этом сообщил 5 июня официальный сайт президента Украины.

«Это принципиально. Поскольку ни одна сторона не хотела ставить себя в неловкое положение, чтобы потом отвечать за это. А сегодня мы перед всем миром должны показать, что хотим этого «режима тишины». Должно быть записано, чтобы не стрелять в ответ, также необходим запрет на обстрел гражданских объектов — школ, детских садов», — заявил Кучма.

Он добавил, что соответствующие предложения должны быть разработаны и утверждены до 19 июня.

Кучма также отметил, что переговоры в Минске впервые прошли конструктивно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Леонид Кучма предложил снять с Донбасса экономическую блокаду. Эта инициатива будет рассмотрена во время следующей встречи в Минске.

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Война в Донбассе
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