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Сенатор из США призвал Трампа остановить Болтона

Политика

Чтобы он не вел свою собственную внешнюю политику

Сенатор из США призвал Трампа остановить Болтона
Gage Skidmore
Джон Болтон

Вашингтон, 6 июня 2019, 08:54 — REGNUM  Сенатор американского штата Виргиния Ричард Блэк призывает президента США Дональда Трампа помешать советнику по нацбезопасности Джону Болтону вести собственную внешнюю политику. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

По словам Блэка, Трамп должен действовать более решительно по отношению к тем лицам, которые ведут собственную внешнюю политику.

«Честно говоря, ему нужно уволить некоторых из них», — заявил он.

Сенатор пояснил, что внутри правительства США существует истеблишмент, который во внешнеполитической деятельности склонен действовать независимо от президента. Причём иногда их действия противоречат позиции Трампа.

По мнению Блэка, это особенно заметно по Болтону.

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Внутренняя политика и политическая борьба в США
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