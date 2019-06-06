Петицию об отставке главы МВД Украины рассмотрит президент Зеленский

Киев, , 08:34 — REGNUM Петиция об отставке министра внутренних дел Украины Арсена Авакова набрала необходимые 25 тыс. голосов. Документ размещён на официальном сайте президента Украины.

Петицию подал 26 мая гражданин Украины Роман Василенко, а 31 мая произошла трагедия в Переяслав-Хмельницком — в результате стрельбы, вероятно устроенной патрульными полицейскими, погиб пятилетний мальчик.

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Отправить Авакова в отставку может Верховная рада Украины 226 голосами «за».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр внутренних дел заявил, что не собирается добровольно уходить в отставку в связи с убийством ребёнка.

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