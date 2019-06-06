Церемония в Портсмуте: Макрон зачитал письмо мальчика, погибшего в 1943 г

Портсмут, Великобритания, , 08:37 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон зачитал письмо 16-летнего мальчика, застреленного в 1943 году, во время международной церемонии в Портсмуте, посвященной 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии (Франция), сообщает Le Figaro.

Известно, что сын учителя в Безансоне (восточная Франция) Анри Фертэ был арестован в 1943 году в доме своих родителей, а затем казнен в том же году.

«Я умру за свою родину. Я хочу свободной Франции и счастливых французов. Не гордой Франции и первой нации мира, а трудолюбивой и честной Франции. То, что французы счастливы, это главное … Папа, я умоляю тебя, молись. Думаю, что если я умру, это для моего блага. Какая смерть будет более почетной для меня, чем эта? Прощай, смерть зовет меня, я не хочу, чтобы мне завязали глаза или связали. Всё еще трудно умереть. Тысяча поцелуев. Да здравствует Франция!» — написал мальчик своим родителям после 87 дней лишения свободы и пыток.

Издание отмечает, что письмо Анри Фертэ повторяет письмо Ги Моке, молодого коммуниста, расстрелянного немцами в 1941 году в возрасте 17 лет в отместку за убийство немецкого военачальника. Бывший президент Франции Николя Саркози в 2007 году попросил прочитать его письмо во всех школах страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня 2019 года в Портсмуте около 300 британских ветеранов поднялись на круизное судно в присутствии президента Франции и королевы Англии, чтобы высадится в Нормандии (Франция) 6 июня утром.

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