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В Совфеде рассказали, как Украина может «вернуть» Крым

Политика

«Украине надо воссоединиться с РФ»

В Совфеде рассказали, как Украина может «вернуть» Крым
Иван Шилов © ИА REGNUM
Крым

Москва, 6 июня 2019, 08:17 — REGNUM  Украина, в случае объединения с Россией, сможет «вернуть» Крым. Об этом заявил член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков в беседе с НСН.

«Есть очень короткий путь к возвращению Крыма в состав Украины, — сказал сенатор. — … Украине надо воссоединиться с РФ».

По его словам, других вариантов у Украины, которой следует стремиться к восстановлению экономических связей и улучшению отношений с РФ, «никаких нет».

Цеков добавил, что Крым воссоединился с РФ навечно.

Как передавало ИА REGNUM, в марте 2014 года Крым вошел в состав РФ по итогам референдума, на котором более 95% жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Голосование в Крыму прошло после того, как в Киеве произошел государственный переворот.

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