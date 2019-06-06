Экс-президента Украины Ющенко заподозрили в растрате имущества

Киев, , 08:13 — REGNUM Бывшему президенту Украины Виктору Ющенко выдвинули подозрение в присвоении или растрате государственного имущества, заявил депутат Верховной рады Украины Сергей Лещенко 5 июня на своей странице в социальной сети Facebook.

Подозрение предъявила Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) в ходе расследования дела о выведении из государственной собственности резиденции «Межигорье» в 2007 году.

«Я был свидетелем по этому делу и могу ответственно утверждать, что Ющенко сознательно действовали в сговоре с Януковичем», — утверждает Лещенко.

Он рассказал, что «Межигорье» сначала забрали у Государственного управления делами Украины и передали правительству, затем правительство передало резиденцию компании «Надра Украины», а уже компания передала её фиктивной донецкой фирме.

Напомним, в Межигорье до государственного переворота 2014 года находилась резиденция беглого президента Украины Виктора Януковича. Во время переворота её разграбили.

Как сообщило ИА REGNUM, ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос рассказал, что Межигорье превращено в аттракцион для туристов. Деньги от его деятельности достаются неизвестным людям.

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