Китай и ЕС не заинтересованы в противодействии американским санкциям

Санкт-Петербург, , 08:10 — REGNUM Главные экономические соперники Соединённых Штатов — Китай и Евросоюз — не заинтересованы в создании механизмов сопротивления экономическому давлению со стороны США. Этот вывод был сделан в подготовленном для Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) докладе дискуссионного клуба «Валдай».

Исследование по вопросу американских санкций провёл программный директор клуба «Валдай» и Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. В докладе он рассматривает готовность Евросоюза и Китая противодействовать так называемым «вторичным санкциям», которые были введены США в отношении лиц и компаний, сотрудничающих с теми, кто попал в санкционные списки.

Как следует из доклада, Вашингтон с легкостью выявляет уязвимые сделки, поскольку удерживает в своих руках контроль над глобальными рынками.

Читайте также: Китай обвинил США в экономическом терроре и травле