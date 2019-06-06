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Китай и ЕС не заинтересованы в противодействии американским санкциям

Политика

Такой вывод следует из доклада, который был подготовлен для Петербургского международного экономического форума

Санкт-Петербург, 6 июня 2019, 08:10 — REGNUM  Главные экономические соперники Соединённых Штатов — Китай и Евросоюз — не заинтересованы в создании механизмов сопротивления экономическому давлению со стороны США. Этот вывод был сделан в подготовленном для Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) докладе дискуссионного клуба «Валдай».

Исследование по вопросу американских санкций провёл программный директор клуба «Валдай» и Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. В докладе он рассматривает готовность Евросоюза и Китая противодействовать так называемым «вторичным санкциям», которые были введены США в отношении лиц и компаний, сотрудничающих с теми, кто попал в санкционные списки.

Как следует из доклада, Вашингтон с легкостью выявляет уязвимые сделки, поскольку удерживает в своих руках контроль над глобальными рынками.

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