Стороны конфликта в Донбассе договорились об очередном перемирии

Минск, , 08:05 — REGNUM Подготовить новое соглашение о прекращении огня договорились на переговорах в Минске стороны конфликта в Донбассе. Об этом заявил журналистам полномочный представитель России в переговорном процессе Борис Грызлов.

Он уточнил, что стороны договорились подготовить новый документ для возможного подписания 19 июня, когда состоится следующая встреча. Стороны понимают, что новое соглашение должно включать «дополнительные реально действенные меры контроля» за соблюдением перемирия, добавил Грызлов.

Полпред России подчеркнул важность выполнения Киевом обязательств, уже выполненных Донецком и Луганском. Он отметил, что с 28 мая в районе станицы Луганской не было зафиксировано обстрелов, то есть созданы условия для разведения сил на этом участке 10 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что после вступления в должность нового президента Украины Владимира Зеленского количество обстрелов в Донбассе не сократилось, а, напротив, возросло. Обещанного прекращения огня не произошло, констатировала дипломат.

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