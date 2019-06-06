Лавров рассказал о переговорах по продвижению интеграции РФ и Белоруссии

Москва, , 07:52 — REGNUM Представители Российской Федерации и Белоруссии продолжают вести переговоры о продвижении интеграции двух стран. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью РБК.

По его словам, разобраться с тем, как Москва и Минск будут дальше продвигать интеграцию и какие положения Союзного договора нуждаются в дополнительном внимании, поручено рабочей группе на уровне вице-премьеров под присмотром двух председателей правительства.

«Они (представители РФ и Белоруссии) сейчас этим занимаются», — сказал глава МИД РФ.

Лавров также добавил, что отсутствие информации о ходе переговоров по данной теме является нормальным. По его словам, представители двух стран, которые ведут переговоры, не выходят на публику каждый день и не рассказывают, кто кому чего предложил.

Напомним, 30 мая посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев в интервью телеканалу «Россия-24» заявил, что накопленный РФ и Белоруссией опыт союзного строительства «преимущественно позитивный», и на нём, а не на разногласиях следует делать акцент при оценке состояния и перспектив Союзного государства.

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