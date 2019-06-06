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Парламент Алабамы принял закон о химической кастрации педофилов

Политика

Только прошедшие через такую процедуру осужденные могут рассчитывать на досрочное освобождение

Монтгомери, США, 6 июня 2019, 07:44 — REGNUM  Парламент американского штата Алабама принял закон, разрешающий химическую кастрацию осужденных педофилов, передает немецкий канал n-tv 6 июня.

Закон касается совершеннолетних заключенных, осужденных за половые преступления против детей в возрасте до 13 лет. Только при условии кастрации осужденный может надеяться на досрочное освобождение с испытательным сроком. Длительность приема химических препаратов, подавляющих выработку тестостерона, должен определять суд.

Закон еще должен пройти процедуру одобрения губернатором штата Алабама Кэй Айви. Она уже дала знать, что поддерживает его. Подобный закон существует в штатах Калифорния и Флорида. В Техасе осужденных могут подвергать хирургической кастрации.

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