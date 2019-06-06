Председатель Конституционного суда Якутии прокомментировал свои доходы

Якутск, , 07:51 — REGNUM Председатель Конституционного суда Якутии Александр Ким-Кимэн разъяснил, откуда у него в декларации квартиры и земельные участки, и как формируется его доход. Свои пояснения глава КС опубликовал в соцсетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Александра Ким-Кимэна, из 4,6 млн рублей дохода зарплата составляла 3,5 млн рублей. Ещё 701,5 тыс. рублей — доход от педагогической и научной деятельности, а 336 тыс. рублей — это пенсия и ежемесячная денежная выплата.

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«Хочу отметить, что от доходов заработной платы, научной и педагогической деятельности ещё вычитается 13 процентов подоходного налога, т.к. в сведениях указывается сумма дохода до налоговых выплат. Что касается, принадлежащих мне квартир. Одной квартирой мы владеем с супругой совместно с 2005 года, а вторая — 43,3 кв.м., расположенная в Борисовке-3, я получил по наследству от отца в 2008 году», — заверил Александр Ким-Кимэн.

О своих шести земельных участках он рассказал, что один из них достался председателю суда по наследству от матери, ещё три — бывшие земли совхоза «Хатасский», «которые пока не оснащены должной инфраструктурой, то есть нет света, воды, газа».

«Один участок находится в аренде в местности Карапатское Хангаласского улуса, еще один земельный участок я получил в селе Техтюр Хангаласского улуса и оформил его в собственность», — добавил председатель конституционного суда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свою декларацию прокомментировала мэр Якутска Сардана Авксентьева. Её доход в 2018 году составил 13,5 млн рублей, 5,7 млн из них, по словам мэра, — это деньги от продажи двухкомнатной квартиры в Якутске.

«Недвижимость тоже вся прежняя. Дом, в котором мы живём, куплен нами в ипотеку в 2012 году за 11 миллионов рублей. Не верьте слухам о коттедже за миллион долларов. И «Лексусов» у нас тоже никаких нет», — заверила глава столицы республики.

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