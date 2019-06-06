Четверг, 6 Июня 2019 года
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Авиация Хафтара сбила беспилотник в аэропорту Триполи

Политика

Аппарат уничтожили прямым ударом

Триполи, 6 июня 2019, 07:45 — REGNUM  Беспилотный летательный аппарат уничтожен авиацией Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара в воздушной гавани «Митига» в Триполи. Об этом говорится в сообщении генерального командования ЛНА.

Ранее администрация аэропорта сообщила в соцсети Facebook об авиаударе по взлетной полосе. Директор пресс-службы генерального командования ЛНА Халиф аль-Убейди рассказал о беспилотнике, который атаковал войска Хафтара на окраине города, но не причинил им ущерба.

За беспилотником проследили и, когда он приземлился на авиабазе в аэропорту «Митига», уничтожили прямым ударом, уточнил он. Отмечается, что аэропорт работает в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля маршал Хафтар отдал приказ о наступлении на Триполи для её «освобождения от террористов». Лояльные «международно признанному» правительству Файеза Серраджа вооруженные формирования начали ответную операцию. В окрестностях Триполи в настоящее время идут позиционные бои.

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