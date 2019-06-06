Четверг, 6 Июня 2019 года
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Американский политик заявила, что хотела бы видеть Трампа в тюрьме — СМИ

Политика

Она сделала свое заявление в частной беседе с другими лидерами Демократической партии

Вашингтон, 6 июня 2019, 07:31 — REGNUM  Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (американский политик-демократ) заявила, что хотела бы видеть американского президента Дональда Трампа в тюрьме. Об этом сообщает Politico.

По информации издания, Пелоси сделала свое заявление в частной беседе с другими лидерами Демократической партии, когда они обсуждали расследования в отношении американского лидера.

Отвечая на предложение начать процедуру импичмента в отношении Трампа, выдвинутое председателем юридического комитета палаты представителей США Джеррольдом Надлером, Пелоси заявила, что не хочет импичмента.

«Я не хочу его импичмента, я хотела бы видеть его в тюрьме», — сообщила она.

Как сообщало ИА REGNUM, после объявления спецпрокурора Роберта Мюллера об уходе в отставку 29 мая демократы в очередной раз высказались за объявление импичмента Трампу.

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