Посол ФРГ поблагодарил союзников за освобождение Франции и всей Европы

Париж, , 07:29 — REGNUM Посол Германии во Франции Николаус Мейер-Ландрут поблагодарил союзников за освобождение Франции и всей Европы во время церемонии на немецком кладбище Ла-Камб (Франция), где покоятся более 21 000 солдат, сообщает Le Figaro.

«Мы благодарим союзников, которые не только освободили Францию, но и европейский континент от нацистского правления, но и освободили нас, немцев», — заявил Николаус Мейер-Ландрут, посол Германии, во время церемонии, посвященной 75-летию высадки союзных войск в Нормандии 6 июня 1944 года.

Напомним, западные страны пытаются принизить роль СССР в победе во Второй мировой войне и фальсифицировать её итоги. Ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров выразил сожаление, что далеко не для всех в мире память о Победе является священной.

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