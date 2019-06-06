Четверг, 6 Июня 2019 года
07:29:40 МСК

Посол ФРГ поблагодарил союзников за освобождение Франции и всей Европы

Политика

Франция отмечает 75-летие высадки союзных войск в Нормандии 6 июня 1944 года

Париж, 6 июня 2019, 07:29 — REGNUM  Посол Германии во Франции Николаус Мейер-Ландрут поблагодарил союзников за освобождение Франции и всей Европы во время церемонии на немецком кладбище Ла-Камб (Франция), где покоятся более 21 000 солдат, сообщает Le Figaro.

«Мы благодарим союзников, которые не только освободили Францию, но и европейский континент от нацистского правления, но и освободили нас, немцев», — заявил Николаус Мейер-Ландрут, посол Германии, во время церемонии, посвященной 75-летию высадки союзных войск в Нормандии 6 июня 1944 года.

Напомним, западные страны пытаются принизить роль СССР в победе во Второй мировой войне и фальсифицировать её итоги. Ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров выразил сожаление, что далеко не для всех в мире память о Победе является священной.

Читайте также: Лавров: Запад уравнивает нацистскую оккупацию с освобождением Европы СССР

Читайте ранее в этом сюжете: Встреча Макрона и Трампа состоится во Франции 6 июня

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Франции
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить