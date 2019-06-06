Глава МВФ: Аргентина нуждается в преемственности экономической программы

Вашингтон, , 07:34 — REGNUM Аргентина нуждается в преемственности экономической политики, чтобы справиться с кризисом. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, выступая на мероприятии Американского института предпринимательства в Вашингтоне. Об этом пишет газета Clarin.

По словам Лагард, нынешнему правительству президента Аргентины Маурисио Макри досталось «очень тяжелое наследство» от предшественников. Она отметила, что наряду со своими коллегами «недооценила» сложность экономической ситуации в стране, заключая договор с правительством о предоставлении кредита. Инфляция «была гораздо более устойчивой, чем мы думали», и контроль над ней «занял намного больше времени, чем мы ожидали», сказала Лагард.

Глава МВФ подчеркнула, что страна справится с кризисом при условии «устойчивой преемственности ситуации». Она отметила, что президент Макри «очень предан программе» жесткой экономии.

Напомним, летом 2018 года правительство Аргентины заключило договор с МВФ об открытии кредитной линии на $50 млрд для преодоления экономического кризиса. Это обернулось мерами жесткой экономии, в том числе сокращением рабочих мест и зарплат, роспуском бюджетных организаций. Рейтинг популярности президента Макри значительно снизился. 27 октября 2019 года в стране пройдут всеобщие выборы.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая в Аргентине состоялась крупнейшая за все время всеобщая забастовка против политики действующего правительства.

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