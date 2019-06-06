Лавров: США предлагали РФ провести ещё один референдум по Крыму в 2014 г

Москва, , 07:23 — REGNUM Пять лет назад Вашингтон предлагал Москве провести повторный референдум по вопросу присоединения Крыма к России — в соответствии с международным правом. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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Глава российского внешнеполитического ведомства в интервью РБК уточнил, что с подобным предложением к нему в апреле 2014 года обращался госсекретарь США Джон Керри.

«Всё произошло так, как хотел крымский народ. Но для порядка проведите ещё один референдум», — заявлял тогда Керри.

Лавров добавил, что Россия тогда это предложение отвергла.

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«С какой стати? Если вам все понятно, зачем еще раз гонять людей на какое-то голосование? — сказал глава МИД РФ. — Надеюсь, Джон на меня не обидится».

Как сообщало ИА REGNUM, Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам проведённого после госпереворота на Украине всенародного референдума. За выход полуострова из состава Украины тогда высказались почти 97% жителей Крыма и около 96% жителей Севастополя.

Официальный Киев не признал итоги голосования и считает Крым своей «оккупированной страной-агрессором» территорией, не теряя надежды вернуть полуостров под свою юрисдикцию. При этом Москва неоднократно заявляла, что вопрос Крыма закрыт навсегда.