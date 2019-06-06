Четверг, 6 Июня 2019 года
08:00:50 МСК

Порошенко назвал возможное снятие блокады с Донбасса предательством

Политика

Реализация «российского сценария» в Донбассе является «предательством национальных интересов» Украины, заявил Порошенко

Киев, 6 июня 2019, 07:20 — REGNUM  Бывший президент Украины Петр Порошенко потребовал от действующего главы государства Владимира Зеленского объяснить заявления о возможном снятии блокады с Донецкой и Луганской народных республик. Об этом Порошенко написал на своей странице в Facebook.

«Требую от президента Зеленского дать публичный ответ, на каком основании он дал такие директивы делегации Украины», — написал Порошенко, добавив, что реализация «российского сценария» в Донбассе является «предательством национальных интересов» Украины.

Читайте также: Контактная группа договорилась о новом перемирии в Донбассе

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский назначил бывшего президента Украины Леонида Кучму представителем Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе.

В свою очередь Кучма предложил обсудить возможность снятия блокады с Донбасса на заседании контактной группы, которое пройдет 19 июня. Кучма также предложил прекратить боевые действия на время уборки урожая.

Читайте также: Украина предложит Донбассу перемирие на время уборки урожая — Кучма

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Донбассе
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить