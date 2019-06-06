Порошенко назвал возможное снятие блокады с Донбасса предательством

Киев, , 07:20 — REGNUM Бывший президент Украины Петр Порошенко потребовал от действующего главы государства Владимира Зеленского объяснить заявления о возможном снятии блокады с Донецкой и Луганской народных республик. Об этом Порошенко написал на своей странице в Facebook.

«Требую от президента Зеленского дать публичный ответ, на каком основании он дал такие директивы делегации Украины», — написал Порошенко, добавив, что реализация «российского сценария» в Донбассе является «предательством национальных интересов» Украины.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский назначил бывшего президента Украины Леонида Кучму представителем Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе.

В свою очередь Кучма предложил обсудить возможность снятия блокады с Донбасса на заседании контактной группы, которое пройдет 19 июня. Кучма также предложил прекратить боевые действия на время уборки урожая.

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