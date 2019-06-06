Бывший украинский министр: Киев обманывал Москву и пришел в тупик

Киев, , 07:29 — REGNUM Нарушение Киевом договоренностей с Москвой привело к серьезному осложнению отношений двух стран, украинские власти оказались в тупике. Об этом заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne.

«Во многом отношения между Россией и Украиной так сложились, потому что Украина, вернее, власти Украины, кидали и обманывали договоренности с Россией», — сказал Червоненко.

Экс-министр назвал преступным отданный украинским морякам приказ о нарушении российской границы, который повлек за собой задержание трех украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Теперь украинские власти ничего не предпринимают для освобождения моряков и не пытаются вести диалог с Россией, отметил Червоненко и добавил, что Киев должен прямо предложить Москве «перевернуть страницу» сложных отношений.

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Диалог также нужен для разрешения конфликта в Донбассе, в противном случае Киев «заходит в тупик». Каким бы ни был этот тупик, расплачиваться за него придется миллионам жителей Донбасса, заключил бывший министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией, однако ранее в тот же день задался вопросом, как вместе со странами Европы «давить на агрессора».

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