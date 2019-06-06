Четверг, 6 Июня 2019 года
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В городе-спутнике Челябинска назвали главных кандидатов на пост мэра

Политика

Имя нового главы города станет известно 14 июня

Копейск, Челябинская область, 6 июня 2019, 06:56 — REGNUM  В южноуральском Копейске определили двоих основных кандидатов на пост мэра. Заседание конкурсной комиссии прошло 5 июня.

В финал вышли врио главы города Андрей Фалейчик и заместитель мэра по городскому хозяйству Юрий Заневский. 14 июня депутаты городского собрания соберутся и решат, кому из них возглавлять Копейск.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мэр Владимир Можин ушёл со своего поста в марте. Его временным преемником стал Андрей Фалейчик.

Читайте ранее в этом сюжете: Новый мэр города-спутника Челябинска будет избран 14 июня

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