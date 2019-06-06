Bloomberg: Похоже, Трампу всё-таки придётся уступить КНР

Александр Белов, , 07:56 — REGNUM

США и Китай продолжают эскалацию торговой войны, которая, по мнению участников рынка, должна была уже завершиться. Закончится ли торговая война когда-нибудь? На самом деле шансы на благоприятный исход по-прежнему остаются, пишет Билл Дадли в статье для издания Bloomberg.

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Участники рынка предполагали, что стороны в конечном итоге подпишут торговое соглашение, подразумевающее скромные уступки со стороны Китая, включая шаги по увеличению американского импорта, улучшению доступа компаний США на китайские рынки и повышению уровня защищённости прав интеллектуально собственности. Вместо этого торговая напряжённость усилилась. США угрожают ввести 25-процентные пошлины на оставшийся импорт из Китая стоимостью $300 млрд. Ситуация может дополнительно обостриться, поскольку требования США загнали председателя КНР Си Цзиньпина в угол, практически не оставив ему возможности заключить соглашение, не потеряв при этом лица.

На первый взгляд может показаться, что торговое противостояние не оказало сильного воздействия на экономику. Сегодня американские пошлины на китайский импорт выросли на $30 млрд в год, что, в свою очередь, приведёт к дополнительным издержкам для американских потребителей. Данное увеличение эквивалентно небольшому ужесточению фискальной политики США, которое может привести к снижению спроса и незначительному повышению цен.

Однако пошлины окажут гораздо более сильное влияние на уровень спроса, поскольку сохранение нынешней неопределённости приведёт к сокращению инвестиций. Очень трудно организовать работу глобальных цепочек поставок, когда вы не знаете, изменятся ли правила игры или нет. Неопределённость также усиливает беспокойство в отношении возможной рецессии и ужесточения условий финансового рынка.

Существует три возможных сценария развития событий. Во-первых, обе стороны могут признать, что в торговой войне нельзя победить, и в конечном итоге подписать соглашение, которое приведёт к скромным последствиям. США могут снизить пошлины, обратить вспять процесс ужесточения фискальной политики, сократить уровень разрушительной неопределённости и восстановить уверенность инвесторов в экономических перспективах. Для Трампа это лучший сценарий, поскольку он увеличивает его шансы на переизбрание.

Во-вторых, стороны могут занять выжидательную позицию. Торговые переговоры не станут возобновлять, но также никто не будет обострять напряжённость. Угроза Трампа о возможном введении 25-процентных пошлин на оставшийся китайский импорт так и останется просто угрозой, также как это произошло с пошлинами на европейские автомобили. В этом случае на рынках сохранится напряжённость. Но со временем уровень неопределённости снизится, потому что большинство участников рынка придут к выводу, что так всё и останется.

В-третьих, торговая война может дополнительно обостриться. США воплотят в реальность свои угрозы в отношении увеличения пошлин. В этом случае негативное влияние на экономику США станет значительным. Более высокая стоимость импортных товаров увеличит уровень инфляции, а дополнительное ужесточение фискальной политики заметно увеличит риск рецессии. Хуже того, ответные действия Китая приведут к ещё более негативным последствиям для экономики США и фондового рынка.

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Федеральная резервная система США мало что может сделать, пока не поймёт, по какому из трёх вариантов станут развиваться события. Эта неопределённость усиливает склонность ФРС удерживать процентные ставки. Если Трамп продолжит эскалацию торгового противостояния с КНР, вполне возможно, что ФРС сократит свою краткосрочную процентную ставку на 0,5 процентного пункта в течение следующих 12 месяцев, как прогнозируют фьючерсные рынки.

Однако, скорее всего, Трамп решит пойти на уступки, поскольку экономические показатели США имеют слишком важное значение с точки зрения его переизбрания. При отсутствии переговорного процесса риск рецессии увеличивается. А рецессия может привести к катастрофическим политическим последствиям. Конечно же, лучше не рисковать.