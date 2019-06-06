The Hill: Вашингтон должен обуздать политику Катара

Александр Белов, , 07:05 — REGNUM

Два года назад президент США Дональд Трамп призвал крошечный, богатый нефтью Катар «прекратить финансирование экстремистской идеологии» и вновь вступить в круг «ответственных наций». На этой неделе американские сенаторы рассмотрят резолюцию, внесённую в прошлом месяце сенатором Рэндом Полом. Резолюция созвучна первоначальному заявлению Трампа в отношении Катара, она предусматривает прекращение продажи Катару новой военной техники, пишет Грегг Роман в статье для издания The Hill.

Читайте также: Atlantic: США могут потерять ЕС в своей борьбе с КНР

Заявление Трампа появилось менее чем через три недели после его выступления на саммите в Эр-Рияде, на котором присутствовали более 50 арабских и мусульманских лидеров, и всего через несколько дней после того, как коалиция арабских стран, включая Саудовскую Аравию, Бахрейн, Египет и ОАЭ, разорвала дипломатические связи с Катаром и заблокировали воздушное, морское и сухопутное сообщение с Катаром.

Причиной раскола, как заявили тогда представители Саудовской Аравии, стала поддержка Катаром террористических организаций, таких как «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ХАМАС и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также поддержка Ирана. Саудовская Аравия также заявила, что катарский телеканал «Аль-Джазира» и другие финансируемые правительством Катара СМИ причастны к разжиганию беспорядков в регионе. Все эти заявления звучали на фоне стремительного роста военных расходов Катара в течение последнего десятилетия.

На прошлой неделе Катар продемонстрировал свой двуличный подход к региональным делам, впервые подписав на саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) соглашение, которое подразумевает объединение арабского мира против региональных амбиций Ирана. На следующий день министр иностранных дел Катара шейх Мохаммед бен Абдулрахман Аль Тани заявил, что позиция Катара в отношении Ирана несколько отличается от позиции других арабских стран, поскольку соглашение содержит «ряд условий, которые противоречат внешней политике Дохи».

Министр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш отметил, что позиция Катара может быть результатом «давления на слабое государство, не имеющее суверенитета, руководствующееся неискренними намерениями и не имеющее доверия».

В США ранее возникли значительные колебания в отношении необходимости привлечения Катара к ответственности. Вероятно, это было связано с действиями сильного катарского лобби и сопротивлением со стороны высокопоставленных членов администрации США, которые опасаются, что более жёсткая позиция в отношении Катара может дестабилизировать ситуацию. К тому же многие в Конгрессе помнят о предполагаемых недостатках Саудовской Аравии — союзника США и главного арабского соперника Катара.

Катар подрывает политику США и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в отношении Ирана. При этом, Катар продолжает извлекать выгоду из щедрости Соединённых Штатов. Пришло время положить этому конец. Резолюция Сената может объединить Конгресс, одна часть которого выступает за ограничение военных поставок в целом, а другая намерена изолировать Иран и его союзников. Резолюция Сената преследует обе эти цели, она должна направить Катару чёткий сигнал о том, что до тех пор, пока Доха будет активно поддерживать режимы, выступающие против Вашингтона и его союзников, Катару не стоит рассчитывать на дальнейшую американскую поддержку.

Доха считает, что у Вашингтона связаны руки, потому что на территории Катара расположен крупнейший военный объект США в регионе — авиабаза Эль-Удейд. Эта база имеет важное значение в рамках войны в Афганистане, а также борьбы с джихадистами и региональными сторонниками Ирана. Однако некоторые аналитики считают, что есть ещё ряд стран, где США могли бы создать аналогичную базу ВВС. Все эти страны являются более надёжными союзниками Вашингтона, чем Катар.

Читайте также: Washington Post: Германия должна исправить свои ошибки в ядерной энергетике

Возможно необходимости перемещения базы ВВС вообще не возникнет, если Вашингтон даст понять, что у Катара больше нет карт-бланша на подрыв интересов США и их союзников. Следовало бы начать с отмены запланированной модернизации авиабазы Эль-Удейд. Однако есть более эффективный способ убедить Катар в необходимости отказаться от своей дестабилизирующей деятельности на Ближнем Востоке — прекратить поставки высокотехнологичной военной техники.

Если США вспомнят слова Трампа, произнесённые им два года назад, и задействуют свои внушительные рычаги давления, чтобы обуздать Катар, Вашингтон будет щедро вознаграждён за приверженность своим региональным союзникам. Конгресс должен исполнить свою роль. Начать следует с принятия резолюции, запрещающей поставки оружия в Катар.