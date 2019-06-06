Четверг, 6 Июня 2019 года
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Глава судебной власти Ирана: просьбы США — успех политики сопротивления

Политика

Высказывания Помпео о необходимости проведения переговоров с Ираном демонстрирует успехи политики сопротивления

Тегеран, 6 июня 2019, 06:20 — REGNUM  Глава судебной власти Ирана Ибрагим Раиси заявил, что просьбы администрации США о возобновлении переговоров с Ираном свидетельствуют о том, что политика сопротивления агрессору, провозглашенная ИРИ, имеет успех, сообщило иранское информационное агентство «Mehr».

Ибрагим Раиси выразил благодарность жителям Ирана, принявшим участие в демонстрациях в честь международного дня Аль-Кудс. По словам политика, высказывание госсекретаря США Майка Помпео о необходимости проведения переговоров «без предварительных условий» с Ираном демонстрирует, что все усилия иранского населения, направленные на сопротивление врагу, расходуются не впустую. Глава судебной власти выразил уверенность, что, если правительство и народ Ирана продолжат настаивать на своих позициях, то руководство США будет вынуждено отступить.

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Зарубежная хроника
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