Агентство по развитию человеческого капитала получало деньги за провал?

Якутск, , 05:38 — REGNUM Результат деятельности агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке не заметен, а его демографические инициативы провалились в Якутии в частности и в ДФО — в целом. Такое мнение высказал депутат Госдумы РФ Федот Тумусов («Справедливая Россия»), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Представитель Якутии в нижней палате парламента РФ напоминает, что республика заключила с этим подведомственным министерству по развитию Дальнего Востока агентством соглашение, планы были большими.

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«Но ожидания не оправдались. Сейчас демографы дают статистику: да, число жителей Якутии растёт за счет традиционной многодетности. Прирост на 5600 человек. Вот только детей год от года все равно рождается меньше. С 2015 года — минус около 3 тысяч. Так что благодарить правительственное Агентство нам совершенно не за что. Наоборот: хочется спросить, что же именно оно сделало, за что получало деньги, так как провал не только по Якутии, но и по Дальнему Востоку в целом», — констатировал Федот Тумусов, подчеркнув, что это большая проблема, так как демография в ДФО связана с вопросом национальной безопасности.

Депутат также считает, что в своей деятельности агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востока прикрывается абстрактными формулировками, за которыми очень удобно прятать отсутствие конкретной работы.

«Добивайтесь ясных слов: тогда будут и реальные дела», — посоветовал Федот Тумусов дальневосточникам.

Как сообщало ИА REGNUM, год назад АРЧК ДВ в ходе ВЭФ-IV пообещало оказать содействие регионам ДФО в реализации демографической политики. Агентство намеревалось в рамках концепции демографической политики ДФО до 2025 года помогать улучшать демографию с помощью популяризации здорового образа жизни и содействия в реализации программы повышения мобильности трудовых ресурсов. Итогом помощи должно было стать кардинальное изменение демографической ситуации на Дальнем Востоке: снижение смертности, повышение рождаемости, сокращение миграционного оттока, привлечение в регионы ДФО молодых перспективных специалистов.