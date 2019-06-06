Четверг, 6 Июня 2019 года
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В миндзраве Судана назвали число погибших в столкновениях в Хартуме

Политика

По их данным, число погибших не превышает 46 человек

Хартум, 6 июня 2019, 05:18 — REGNUM  Число жертв столкновений протестующих с полицией и военными 3 июня в столице Судана Хартуме не превышает 46 человек, заявляет агентство SUNA со ссылкой на представителей министерства здравоохранения страны.

Сообщается, что, согласно докладу министерства здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в Хартуме не превышает 46 человек. Информация из доклада была озвучена после заявлений оппозиции, утверждавшей, что число погибших превышает сто человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня оппозиционный комитет врачей Судана заявил агентству Associated Press о ста погибших в результате столкновений в Хартуме. Представители комитета утверждают, что 40 тел погибших было якобы извлечено из реки Нил, а затем было увезено военными в неизвестном направлении.

Читайте ранее в этом сюжете: Суданская оппозиция утверждает о 100 погибших при разгоне лагеря в Хартуме

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