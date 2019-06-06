Парламентские выборы в Дании выиграла оппозиция

Копенгаген, , 04:47 — REGNUM Большинство голосов на выборах в парламент Дании получила левая оппозиция, передаёт Датское радио.

После подсчёта ста процентов бюллетеней стало известно, что за блок левых оппозиционных партий проголосовали 52,1% избирателей. В парламенте они получат 91 место.

За правоцентристский блок проголосовал 41%. Депутатские мандаты получат 75 членов этого объединения.

Датский премьер-министр Ларс Лёкке Расмуссен объявил, что возглавляемый им партийный блок потерпел поражение на выборах. 6 июня он уведомил об отставке правительства королеву Дании Маргрете II.

Напомним, парламентские выборы в Дании состоялись 5 июня. Явка составила 84,5%.