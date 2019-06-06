Четверг, 6 Июня 2019 года
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Британский посол в России заявил о своей отставке

Политика

Он намерен уйти со своего поста в 2019 году

Британский посол в России заявил о своей отставке
Иллюстрация: Gov.uk
Лори Бристоу

Москва, 6 июня 2019, 04:03 — REGNUM  Посол Великобритании в России Лори Бристоу заявил о намерениях в 2019 году завершить работу в качестве главы британской дипмиссии в Москве. Об этом он заявил в ходе приема по случаю дня рождения британской королевы.

Он подтвердил, что в 2019 году завершает свою деятельность в качестве посла Великобритании в РФ. Бристоу добавил, что пока еще рано подводить итоги его работы в качестве руководителя британской дипмиссии в России.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня канадские СМИ сообщили о возможном уходе Лу Шае с поста посла Китая в Канаде. По данным источников телеканала CTV, он покинет свой пост в конце июня, а затем возглавит посольство Китая во Франции.

Читайте ранее в этом сюжете: Посол Китая в Канаде уйдет с должности в конце июня

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