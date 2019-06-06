ООН эвакуирует часть своего персонала из Судана

Хартум, , 03:48 — REGNUM Организация Объединенных Наций решила отозвать часть своего персонала из Судана по соображениям безопасности, передает телеканал Sky News Arabia.

Сообщается, что пока ООН на время эвакуирует лишь второстепенный персонал. Решение об эвакуации было принято в связи с угрозами безопасности сотрудников миссии.

Ранее, 3 июня, полиция и военные Судана разогнали часть протестующих в палаточном лагере на площади Хартума. В результате столкновений протестующих и силовиков, по данным оппозиции, погибли не менее 100 человек, число жертв столкновений может еще возрасти. Пока официальных подтверждений этому не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня глава Военного совета Судана заявил о готовности возобновить переговоры с оппозиций по вопросу передачи власти гражданским. Ранее, после столкновений оппозиции и военных 3 июня, представители оппозиционных сил отвергли план Военного совета о передаче власти и проведению выборов.

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