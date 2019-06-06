Посол Китая в Канаде уйдет с должности в конце июня

Оттава, , 03:15 — REGNUM Китайский посол в Канаде Лу Шае освободит свою должность в конце июня, утверждает телеканал CTV со ссылкой на источники.

Сообщается, что уход Лу Шае связан с его переходом на должность главы дипмиссии Китая во Франции. Пресс-служба китайского посольства в Канаде пока не дала официальных комментариев по этому вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил обеспокоенность по поводу «несоблюдения» прав человека в Китае. В своей речи, приуроченной к 30-й годовщине событий на площади Тяньаньмэнь в Пекине, он потребовал от Китая уважать права человека и прекратить притеснения уйгуров.

Китайское посольство возразило Трюдо в официальном заявлении, отметив, что любые попытки дестабилизировать Китай обречены на провал.

Читайте ранее в этом сюжете: Трюдо обеспокоился правами человека в Китае