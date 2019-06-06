Лавров о торжествах в Нормандии: Официальной делегации из Москвы не будет

Москва, , 03:04 — REGNUM Российская делегация не будет участвовать в торжествах по случаю годовщины высадки союзников в Нормандии, сообщил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава МИД РФ пояснил, что направленное России приглашение «по содержанию и по форме не предусматривало рассмотрение вопроса о направлении официальной делегации из Москвы».

Напомним, 6 июня отмечается день начала Нормандской операции (1944 г.), открывшей во время Второй мировой войны Западный фронт.

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