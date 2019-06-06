Четверг, 6 Июня 2019 года
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США и Мексика не договорились о пошлинах

Политика

Переговоры не привели к достижению соглашения

Вашингтон, 6 июня 2019, 02:51 — REGNUM  Переговоры делегаций США и Мексики по вопросам пошлин и миграции, проходившие в Вашингтоне, не привели к достижению соглашения, передает телеканал NBC со ссылкой на источник в Белом доме.

Ранее глава МИД Мексики Марсело Эбрард планировал встретиться в Вашингтоне с госсекретарем Соединенных Штатов Майком Помпео для обсуждения планов США ввести 5-процентные пошлины на мексиканские товары. Эбрард высоко оценивал шансы договориться с США об отмене пошлин.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня президент США Дональд Трамп заявил, что может отменить ввод пошлин на мексиканские товары, если Мексика «остановит» потоки нелегальных мигрантов из Центральной Америки, пытающихся с мексиканской территории проникнуть в Соединенные Штаты.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп пояснил, в каком случае не будет вводить пошлины против Мексики

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