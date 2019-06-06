Венесуэла назвала санкции США против Кубы «натиском элиты Вашингтона»

Каракас, , 02:29 — REGNUM Новый пакет санкций США против Кубы является натиском американской элиты против кубинского народа, заявил глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса на своей странице в Twitter.

«Блокада Кубы Соединенными Штатами с ее односторонними и незаконными принудительными мерами проваливалась на протяжении десятилетий, и на новом этапе ее постигнет та же участь», — заявил он.

Арреаса добавил, что Венесуэла осуждает «натиск правящей элиты Вашингтона против кубинского народа» и против правительства республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая Соединенные Штаты ввели новые санкции против Кубы. В частности, теперь США запретили туристические групповые поездки на остров, а также ввели запрет на экспорт автомобилей и самолетов в Республику Куба.

Читайте ранее в этом сюжете: Туроператоры США прекратили круизы на Кубу