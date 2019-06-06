Четверг, 6 Июня 2019 года
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Венесуэла назвала санкции США против Кубы «натиском элиты Вашингтона»

Политика

Арреаса предрек крах санкционной стратегии США против Кубы

Каракас, 6 июня 2019, 02:29 — REGNUM  Новый пакет санкций США против Кубы является натиском американской элиты против кубинского народа, заявил глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса на своей странице в Twitter.

«Блокада Кубы Соединенными Штатами с ее односторонними и незаконными принудительными мерами проваливалась на протяжении десятилетий, и на новом этапе ее постигнет та же участь», — заявил он.

Арреаса добавил, что Венесуэла осуждает «натиск правящей элиты Вашингтона против кубинского народа» и против правительства республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая Соединенные Штаты ввели новые санкции против Кубы. В частности, теперь США запретили туристические групповые поездки на остров, а также ввели запрет на экспорт автомобилей и самолетов в Республику Куба.

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Куба и США
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