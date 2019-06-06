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Александр Романенко снова уволился из администрации Владимирской области

Политика

Вернув должность через суд, главный дорожник региона ушёл добровольно, не проработав месяца

Владимир, 6 июня 2019, 07:19 — REGNUM  Директором департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области с 4 июня назначен Алексей Косилов, ранее занимавший должность заместителя директора. Как сообщила пресс-служба администрации Владимирской области, Александр Романенко, ранее уволенный с должности директора ведомства и вернувшийся на прежнее место после судебного разбирательства, покинул пост «по соглашению сторон».

Как уже сообщало ИА REGNUM, губернатор Владимирской области Владимир Сипягин уволил Романенко в начале апреля 2019 года после двух выговоров. Поводом для первого послужила проверка, после которой руководство региона решило, что департамент не до конца освоил вверенные ему бюджетные средства.

Чтобы обозначить свою позицию, Романенко собрал пресс-конференцию. Журналистам он заявил, что претензии губернатора вызвали у него «недоумение», а выявленные проверкой недостатки в документах имеют логичное объяснение. Созванная без ведома начальства конференция стала «последней каплей» для Белого дома. Романенко был уволен «за неоднократное неисполнение им без уважительных причин должностных обязанностей.

Экс-глава департамента не согласился с решением Сипягина и подал в суд — и выиграл его. Романенко восстановили в должности и выплатили компенсацию за вынужденный прогул. При этом в администрации региона не скрывали, что критические замечания главного дорожника не забыты, и сразу предположили, что с работой в обновлённой команде он может не справиться.

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