Четверг, 6 Июня 2019 года
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Министры финансов США и Великобритании обсудили Brexit

Политика

Они сошлись на необходимости сохранять санкции

Лондон, 6 июня 2019, 01:48 — REGNUM  В британском Лондоне прошла встреча главы минфина США Стивена Мнучина и министра финансов Великобритании Филиппа Хаммонда, на которой стороны обсудили режим санкций и процесс выхода Соединенного Королевства из Евросоюза. Об этом сообщила пресс-служба американского минфина.

Сообщается, что в ходе переговоров Мнучин и Хаммонд «обсудили важность сохранения продолжительного экономического давления» на организации, включенные в санкционные списки. Также стороны обсудили процесс Brexit и его перспективы.

Отметим, что Стивен Мнучин находится в составе делегации вместе с американским лидером Дональдом Трампом, прибывшим в Великобританию с официальным визитом.

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Внешняя политика США
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