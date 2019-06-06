Порошенко обеспокоила идея снятия блокады с Донбасса

Киев, , 00:41 — REGNUM Позиция Киева, согласно которой Украина готова снять экономическую блокаду с Донбасса, означает унижение Украины, заявил экс-президент этой страны Пётр Порошенко в Facebook.

Комментируя итоги заседания Контактной группы в Минске, Порошенко заявил, что «обеспокоен неожиданной новостью» «о якобы готовности Украины в одностороннем порядке отменить экономические ограничения» по ДНР и ЛНР.

Бывший украинский лидер задал авторам инициативы вопрос, что изменилось с момента введения блокады (март 2017 г.). И сам ответил на него словами: «Со стороны оккупанта — ничего».

Порошенко заявил, что Украина «становится на колени». В нынешних условиях восстановление экономических связей с Донбассом для Украины означало бы отступление от её «национальных интересов», написал он. Условием снятия блокады он назвал соблюдение перемирия, а также возврат Киеву «захваченных государственных и частных предприятий».

Бывший президент потребовал от своего преемника Владимира Зеленского «дать публичный ответ, на каком основании он дал такие директивы делегации Украины». Позицию по готовности снять блокаду с Донбасса он назвал «реализацией российского сценария».

Напомним, 5 июня в Минске прошло заседание Контактной группы, по итогам которого российский представитель Борис Грызлов сообщил о данном группе поручении «обсудить вопрос восстановления экономических связей в случае принятия Киевом решения о снятии экономической блокады Донбасса».

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