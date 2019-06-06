Четверг, 6 Июня 2019 года
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Российский сухогруз вошёл в воды Украины из-за шторма

Политика

Украинская сторона использовала это как повод для обвинений России в «агрессии»

Киев, 6 июня 2019, 00:17 — REGNUM  Шторм стал причиной захода российского сухогруза MELITA на пять миль в территориальные воды Украины, заявили в пресс-службе украинских ВМС.

Уточняется, что в территориальных водах Украины из-за шторма оказалось судно, следовавшее по маршруту порт Астрахань — порт Констанца. Украинские ВМС обнаружили сухогруз на траверзе Тендривской косы.

MELITA, подчёркивают на Украине, был без задержек направлен безопасным маршрутом в пункт назначения «без каких-либо действий, направленных на силовой захват, обзор или арест экипажа».

Украинская сторона заявила, что поступила не так, как Россия, имея в виду реакцию российской стороны на провокацию в Керченском проливе (25 ноября 2018 г.).

Напомним, в отличие от российского сухогруза, который оказался в водах Украины из-за шторма, вынужденно отклонившись от курса, провокация в Керченском проливе была спланированной акций. При этом предупреждения российской стороны украинские корабли не остановили, поэтому и пришлось применить силу.

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Провокация ВМС Украины в Керченском проливе и ее последствия
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