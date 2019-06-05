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Путин и Си Цзиньпин посетили новый павильон панд в Московском зоопарке

Политика

Панды считаются одним из символов Китая

Москва, 5 июня 2019, 23:57 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин посетили торжественное открытие павильона панд в Московском зоопарке. лидеры двух стран побывали в зоопарке 5 июня после переговоров в Кремле.

Панды, которые считаются символами Китая, ыбли переданы в Московский зоопарке ранее. Российский лидер назвал передачу панд зоопарку «знаком особого уважения и доверия к России и нашим специалистам».

Также Путин отметил, что когда речь заходит о пандах, то у всех на лице возникает улыбка. Москва крайне высоко ценит такой жест дружбы со стороны Пекина и с благодарностью принимает представителей китайской фауны.

Помимо осмотра нового павильона панд Путин и Си Цзиньпин встретились со школьниками. При этом школьники поприветствовали лидеров двух стран как на русском, так и на китайском языках.

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Российско-китайские отношения
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