Среда, 5 Июня 2019 года
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Туроператоры США прекратили круизы на Кубу

Политика

В связи с ужесточением санкций

Вашингтон, 5 июня 2019, 23:54 — REGNUM  Крупные туроператоры Соединенных Штатов прекратили круизы на Кубу из-за запретов администрации президента США Дональда Трампа, 5 июня передает агентство Reuters.

Такие компании, как Carnival, Norwegian Cruise Line и Royal Caribbean, уже заявили, что их круизные лайнеры не будут останавливаться на Кубе в связи с ужесточением санкций США.

Прекращение круизов может нанести удар экономике Кубы на многие миллионы долларов.

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Куба и США
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