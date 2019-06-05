В Армении планируют создать антикоррупционный суд на деньги ЕС

Ереван, , 23:31 — REGNUM В Армении будет создан новый антикоррупционный суд. Об этом в беседе с журналистами сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он отметил, что не может оценивать законность решений судебной системы, подчеркнув, что система не пользуется доверием народа и возникает проблема ее легитимности.

По его словам, было предложено провести реформы судебной системы, чтобы решения суда не вызывали потрясений и обсуждений в обществе.

«Наши акции показали, что в судебной системе есть кризис, а суды выступают друг против друга», — цитирует Пашиняна Новости-Армения.

Премьер подчеркнул, что основной целью реформ является не «скосить» всех, а обеспечить работу независимой судебной системы.

«Мне не нужен марионеточный суд, поскольку я верю в идеалы революции. Именно поэтому зарплаты судей должны подняться в разы, поскольку без высоких зарплат невозможно обеспечить независимость. Также необходимо создать новый антикоррупционный суд», — сказал Пашинян.

Он отметил, что на сегодняшний день в бюджете есть необходимые средства для повышения зарплат судей, но общество не поймёт подобного решения.

Как считает премьер, зарплата судей должна с нынешних 400 тыс. драмов (800$) повыситься, как минимум, до 2,5−3 млн драмов.

По его словам, для разрешения ситуации ведутся переговоры с международными донорами о создании антикоррупционного суда.

«В течение 3 лет данная структура должна состояться, а финансовую нагрузку должны взять на себя международные доноры. Только после этого можно будет говорить о повышении зарплаты во всей судебной системе. Нам необходима такая судебная система, которая будет соответствовать самым высоким международным критериям», — сказал Пашинян.

Как сообщало ИА REGNUM, Пашинян 19 мая заявил о проведении акции «Во имя независимых судов» и призвал на следующее утро блокировать работу всех судов страны (блокирование по призыву премьера действовало с 8:30 до 13.30).

20 мая Пашинян выступил с заявлением, что суды не пользуются доверием армянской общественности и настало время «хирургического вмешательства» в судебную систему. В частности, по его словам, все действующие в Армении судьи должны быть подвергнуты веттингу (проверка благонадежности — ред.), также стране жизненно необходимо внедрение механизмов переходного правосудия.

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